İstanbul Şişli'de kendini Murat ismiyle tanıtan sahte dişçi Ferhat B.'nin (40), Rıdvan Kılıç'ın (44) 8 dişini çektiği öğrenildi. Sahte doktorun kaplama diş yapmasının ardından çene yapısı bozulan ve ağzını kapatamayan Kılıç SABAH'a konuştu: "8 dişimi çektikten sonra bana 'Tedavi yarım kaldı. İkinci bir tedavi daha yapacağım' dedi. Aradığımda 'Kovid oldum. Tedaviye gelemeyeceğim' dedi. Aradan bir süre geçtikten sonra tekrar aradım. Bu sefer de, 'İkinci kez Kovid oldum, yine gelemeyeceğim' dedi. Araştırınca diş hekimi olmadığını öğrendim. Ağzım, yüzüm, hayatım kaydı." Ferhat B. hakkında "diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacıyla olmasa bile, hasta tedavi etme veya tabip unvanını kullanma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.