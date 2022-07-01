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Giriş Tarihi: 1.7.2022 18:46

Ah Nerede 1. yeni bölüm izle! Ah Nerede ilk bölüm TEK PARÇA izle (Star Tv canlı yayın)

Ah Nerede 1. yeni bölüm izle! Ah Nerede ilk bölüm TEK PARÇA izle Star Tv canlı yayın

Star Tv ekranlarında bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak olan Ah Nerede dizisi 1. Bölüm izle ekranıyla araştırma konusu haline geldi. Dizide geleneksel bir ailenin üç hayırsız oğlunun yalanlar üzerine kurulu hayatı komedi tadında izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bu noktada ise “Ah Nerede 1. Yeni bölüm izle” ekranı üzerinden yapım diziseverler tarafından takip edilebiliyor. Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun efsane filmi yeni versiyon dizisiyle bu akşam Tv’de! İşte Ah Nerede 1. Yeni bölüm izle linki ve detaylar...

Star Tv yaz sezonunda yeşilçamdan bir alıntıyla giriş yapıyor. Ah Nerede dizisi 1. Bölüm izle ekranı bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. Komedi türündeki yapım izleyenlerine keyifli dakikalar sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Ah Nerede 1. Yeni bölüm izle ekranından yapımı takip edebiliyor. İşte Star Tv ile 1 Temmuz 2022 Ah Nerede 1. Yeni bölüm ve detaylar...

AH NEREDE İLK BÖLÜM İZLE

Aşağıdaki link üzerinden yapımı izleyebilirsiniz...

https://www.startv.com.tr/dizi/ah-nerede

AH NEREDE DİZİ OYUNCULARI

Oktay Çubuk – Ferit

Nil Keser – Zehra

Tarış Pabuççuoğlu – Tarık

Ayşe Kökçü – Seniha

Merve Bengi – Nihal

Derya Alabora – Perihan

Miray Akar – Sera

AH NEREDE KONUSU

Geleneksel bir ailenin üç hayırsız oğlundan biri olan Ferit (Oktay Çubuk), Kazanova'yı kendine şiar edinmiş bir çapkındır. Hayatını babasının parasıyla keyifle yaşar. Ta ki yakalanana kadar… Zehra (Nil Keser) ise Tıp Fakültesini yarım bırakmak zorunda kalmış, bir pastanede garson olarak çalışan, sıradan bir hayatı olan genç bir kadındır. Ta ki okula dönme fırsatı yakalayana kadar… Birbirinden tamamen farklı iki yolu olan Zehra ve Ferit, ortak çıkarları için aynı yolu yürümek zorunda kalır. Ama insan kaderiyle, sıklıkla kaçındığı yolda karşılaşır. Ferit, Zehra ile girdiği oyunda ailesini oyaladığından düşünürken asıl oyunun kendisine oynandığından ise habersizdir.

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Ah Nerede 1. yeni bölüm izle! Ah Nerede ilk bölüm TEK PARÇA izle (Star Tv canlı yayın)
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