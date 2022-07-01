Ah Nerede 1. yeni bölüm izle! Ah Nerede ilk bölüm TEK PARÇA izle (Star Tv canlı yayın)

Star Tv yaz sezonunda yeşilçamdan bir alıntıyla giriş yapıyor. Ah Nerede dizisi 1. Bölüm izle ekranı bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. Komedi türündeki yapım izleyenlerine keyifli dakikalar sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Ah Nerede 1. Yeni bölüm izle ekranından yapımı takip edebiliyor. İşte Star Tv ile 1 Temmuz 2022 Ah Nerede 1. Yeni bölüm ve detaylar...
AH NEREDE İLK BÖLÜM İZLE
Aşağıdaki link üzerinden yapımı izleyebilirsiniz...
https://www.startv.com.tr/dizi/ah-nerede
AH NEREDE DİZİ OYUNCULARI
Oktay Çubuk – Ferit
Nil Keser – Zehra
Tarış Pabuççuoğlu – Tarık
Ayşe Kökçü – Seniha
Merve Bengi – Nihal
Derya Alabora – Perihan
Miray Akar – Sera
AH NEREDE KONUSU
Geleneksel bir ailenin üç hayırsız oğlundan biri olan Ferit (Oktay Çubuk), Kazanova'yı kendine şiar edinmiş bir çapkındır. Hayatını babasının parasıyla keyifle yaşar. Ta ki yakalanana kadar… Zehra (Nil Keser) ise Tıp Fakültesini yarım bırakmak zorunda kalmış, bir pastanede garson olarak çalışan, sıradan bir hayatı olan genç bir kadındır. Ta ki okula dönme fırsatı yakalayana kadar… Birbirinden tamamen farklı iki yolu olan Zehra ve Ferit, ortak çıkarları için aynı yolu yürümek zorunda kalır. Ama insan kaderiyle, sıklıkla kaçındığı yolda karşılaşır. Ferit, Zehra ile girdiği oyunda ailesini oyaladığından düşünürken asıl oyunun kendisine oynandığından ise habersizdir.