Ah Nerede 1. yeni bölüm izle! Ah Nerede ilk bölüm TEK PARÇA izle (Star Tv canlı yayın)

AH NEREDE KONUSU

Geleneksel bir ailenin üç hayırsız oğlundan biri olan Ferit (Oktay Çubuk), Kazanova'yı kendine şiar edinmiş bir çapkındır. Hayatını babasının parasıyla keyifle yaşar. Ta ki yakalanana kadar… Zehra (Nil Keser) ise Tıp Fakültesini yarım bırakmak zorunda kalmış, bir pastanede garson olarak çalışan, sıradan bir hayatı olan genç bir kadındır. Ta ki okula dönme fırsatı yakalayana kadar… Birbirinden tamamen farklı iki yolu olan Zehra ve Ferit, ortak çıkarları için aynı yolu yürümek zorunda kalır. Ama insan kaderiyle, sıklıkla kaçındığı yolda karşılaşır. Ferit, Zehra ile girdiği oyunda ailesini oyaladığından düşünürken asıl oyunun kendisine oynandığından ise habersizdir.