Yapımcılığını Suavi Doğan'ın, yönetmenliğini ise Bülent İşbilen'in üstlendiği Ah Nerede dizisi, Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak olan dizinin başrollerinde genç yetenekler Oktay Çubuk ve Nil Keser yer alıyor. Geçmişten günümüze yeniden hayat bulan dizi, çekim yerleriyle merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Ah Nerede dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde? Ah Nerede dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri…
Ah Nerede dizisinin çekimleri İstanbul'un Beşiktaş, Galatra gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor.
Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim (Tarık Pabuççuoğlu) ve Seniha (Ayşe Çubuk) Şerbetlioğlu'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.
Ortanca oğulları Murat (Korhan Herduran) hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer (Batuhan Sert) ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit (Oktay Çubuk) ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.
Bütün hayatı kadınlar olan çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, Zehra ile karşılaşana kadar böyle bir hayat sürer. Burçak (Asena Keskinci), Nihal (Berfe Sancak) ve Sera (Melis Özçimen) aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar.
Oktay Çubuk – Ferit
Nil Keser – Zehra
Tarık Pabuççuoğlu – Hakim
Ayşe Kökçü – Seniha
Merve Bengi – Nihal
Derya Alabora – Perihan
Miray Akar – Sera
Korhan Herduran – Murat
Asena Keskinci – Burçak
Aycan Koptur – Huriye
Ferit Aktuğ – Ali
Batuhan Sert - Ömer