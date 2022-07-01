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Giriş Tarihi: 1.7.2022 14:00

Ah Nerede dizisi oyuncuları kimler? 2022 Ah Nerede dizi konusu nedir? Bu akşam başlıyor!

Ah Nerede dizisi oyuncuları kimler? 2022 Ah Nerede dizi konusu nedir? Bu akşam başlıyor!

Yeşilçam’ın efsane filmleri arasında yer alan Ah Nerede dizi oluyor! Bu akşam 1. Bölümü ile Star TV’de ekranlara gelecek dizide yeni Ferit ve yeni Zehra belli oldu. Ah Nerede dizisi oyuncuları iyi yorumlar alıyor. Heyecanla beklenen yeni dizi için Ah Nerede konusu araştırılıyor. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun canlandırdığı karakterler genç oyunculara emanet edildi. İşte Ah Nerede oyuncuları ve konusu 2022…

Ah Nerede dizi konusu ve oyuncu kadrosu 2022 yılı için düzenlendi ve senaryo günümüze uyarlandı. Heyecanla beklenen dizinin ilk bölümü bu akşam yayında olacak. Başrollerde genç oyuncular Nil Keser ve Oktay Çubuk yer alacak. Ah Nerede oyuncuları Star TV ile araştırılmaya başladı. Yeşilçam'ın efsane filmi günümüz ile birleşecek. İşte, Ah Nerede dizisi oyuncuları 2022…

AH NEREDE KONUSU

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim (Tarık Pabuççuoğlu) ve Seniha (Ayşe Çubuk) Şerbetlioğlu'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.

Ortanca oğulları Murat (Korhan Herduran) hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer (Batuhan Sert) ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit (Oktay Çubuk) ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.

Bütün hayatı kadınlar olan çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, Zehra ile karşılaşana kadar böyle bir hayat sürer. Burçak (Asena Keskinci), Nihal (Berfe Sancak) ve Sera (Melis Özçimen) aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar.

AH NEREDE DİZİ OYUNCULARI

Oktay Çubuk – Ferit

Nil Keser – Zehra

Tarış Pabuççuoğlu – Tarık

Ayşe Kökçü – Seniha

Merve Bengi – Nihal

Derya Alabora – Perihan

Miray Akar – Sera

Korhan Herduran – Murat

Asena Keskinci – Burçak

Aycan Koptur – Huriye

Ferit Aktuğ – Ali

Batuhan Sert - Ömer

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Ah Nerede dizisi oyuncuları kimler? 2022 Ah Nerede dizi konusu nedir? Bu akşam başlıyor!
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