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Giriş Tarihi: 19.8.2022 14:22

Ah Nerede final mi? Ah Nerede neden final yapıyor, bitiyor mu?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Ah Nerede dizisi final yapacağı konuşuluyor. Star TV'de ekrana gelen dizi Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun hayat verdiği Ah Nerede dizisinin hayranlarının sorgulaması sürüyor. Ekran macerasına yeni başlayan dizi 7. bölümüyle 19 Ağustos günü final yapacağı biliniyor. Peki Ah Nerede final mi, neden final yapıyor, bitiyor mu?

Ah Nerede final mi? Ah Nerede neden final yapıyor, bitiyor mu?

Ah Nerede final mi sorusunun yanıtı dizi severler tarafından araştırılıyor. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun rol aldığı Ah Nerede filminden uyarlanan dizinin 7.bölümde final yapacağı duyuruldu. Dizi ise bu akşam 7.bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerinde Oktay Çubuk, Nil Keser, Tarık Pabuççuoğlu Ah Nerede final mi, bitiyor mu, neden final yapıyor?

AH NEREDE FİNAL Mİ?

Oktay Çubuk, Nil Keser, Tarık Pabuççuoğlu gibi isimlerin başrolü paylaştığı Ah Nerede dizisi final yapıyor. İzlenme oranlarında geride kalan dizi, 7. bölümüyle 19 Ağustos günü final yaparak ekran macerasını noktalayacak.

AH NEREDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehra, Cenker'i ilişkilerine inandırmak için can havliyle Ferit'i öper ancak daha sonra Ferit'in yüzüne nasıl bakacağını bilemez.Zehra Ferit'ten kaçmaya başlar.Ferit ise Cenker'in bu olayın peşini bırakmayacağını anlar ve Zehra ile olan ilişkilerini Cenker'in gözüne sokmak ister. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır çünkü Zehra, Ferit'ten utanıp ondan kaçmaya başlar.Zehra ve Ferit için yeni bir hikaye başlamaktadır.

Şerbetlioğlu kardeşlerin ise şirket mesaisi tam gaz sürer. İş hayatı üç delikanlıyı da değiştirmeye başlar.Yenilmezler Kulübü ise, bu defa bir başka 'Feritzede' olan Huriye'nin depresyondan çıkması için el ele verirler.

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Ah Nerede final mi? Ah Nerede neden final yapıyor, bitiyor mu?
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