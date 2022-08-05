Ah Nerede dizisi, her Cuma akşamı izleyiciyle buluşuyor. Yeşilçam filminden uyarlanan ve Tarık Akan'ın unutulmaz oyunculuğuyla akıllarımıza kazınan Ah Nerede dizisi, konusu ve oyuncu kadrosu kadar çekim yerleriyle de merak ediliyor. Dizi hakkında bilgi almak isteyenler Ah Nerede konusu ne, oyuncuları kim? Ah Nerede dizisi nerede çekiliyor? Sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…
AH NEREDE DİZİSİ UYARLAMA MI?
Ah Nerede dizisi, 1975 yapımı Yeşilçam filmi Ah Nerede'den uyarlandı. Ferit ve Zehra'nın aşkını anlatan yapım, 2022 yılına uyarlanmış durumda.
AH NEREDE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ah Nerede dizisinin çekimleri İstanbul'un Beşiktaş, Galata gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor.
AH NEREDE DİZİ OYUNCULARI
Oktay Çubuk – Ferit
Nil Keser – Zehra
Tarık Pabuççuoğlu – Hakim
Ayşe Kökçü – Seniha
Merve Bengi – Nihal
Derya Alabora – Perihan
Miray Akar – Sera
Korhan Herduran – Murat
Asena Keskinci – Burçak
Aycan Koptur – Huriye
Ferit Aktuğ – Ali
Batuhan Sert – Ömer
AH NEREDE KONUSU
Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim (Tarık Pabuççuoğlu) ve Seniha (Ayşe Çubuk) Şerbetlioğlu'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.
Ortanca oğulları Murat (Korhan Herduran) hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer (Batuhan Sert) ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit (Oktay Çubuk) ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.
Bütün hayatı kadınlar olan çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, Zehra ile karşılaşana kadar böyle bir hayat sürer. Burçak (Asena Keskinci), Nihal (Berfe Sancak) ve Sera (Melis Özçimen) aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar.