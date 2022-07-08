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Giriş Tarihi: 8.7.2022 16:30

Ah Nerede konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kimler var? Ah Nerede dizisi nerede çekiliyor?

Star TV’de ekrana gelen Ah Nerede dizisi konusu ve oyuncuları yeni bölüm öncesi merak ediliyor. Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim (Tarık Pabuççuoğlu) ve Seniha (Ayşe Çubuk) Şerbetlioğlu'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar. Diziyi ilk kez izleyecek olanlar Ah Nerede konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kimler var, nerede çekiliyor? İşte Ah Nerede konusu ve oyuncuları ile çekildiği yerler

Ah Nerede konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kimler var? Ah Nerede dizisi nerede çekiliyor?

8 Temmuz Cuma günü Ah Nerede yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bu haftaki yeni bölümde Zehra ve kızların Ferit'ten alacakları intikam planı devam ederken, Ferit ve Zehra da ailelerin gözüne girmeye çalışırlar. Dizinin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler merak konusu olmayı sürdürüyor. Peki Ah Nerede konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kimler var? Ah Nerede nerede çekiliyor?

AH NEREDE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ah Nerede dizisinin çekimleri İstanbul'un Beşiktaş, Galatra gibi semtlerinde çekiliyor.

AH NEREDE KONUSU NE?

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim (Tarık Pabuççuoğlu) ve Seniha (Ayşe Çubuk) Şerbetlioğlu'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.

Ortanca oğulları Murat (Korhan Herduran) hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer (Batuhan Sert) ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit (Oktay Çubuk) ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.

Bütün hayatı kadınlar olan çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, Zehra ile karşılaşana kadar böyle bir hayat sürer. Burçak (Asena Keskinci), Nihal (Berfe Sancak) ve Sera (Melis Özçimen) aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar.

AH NEREDE DİZİ OYUNCULARI

Korhan Herduran – Murat

Asena Keskinci – Burçak

Aycan Koptur – Huriye

Ferit Aktuğ – Ali

Batuhan Sert - Ömer

Oktay Çubuk – Ferit

Nil Keser – Zehra

Tarık Pabuççuoğlu – Hakim

Ayşe Kökçü – Seniha

Merve Bengi – Nihal

Derya Alabora – Perihan

Miray Akar – Sera

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Ah Nerede konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kimler var? Ah Nerede dizisi nerede çekiliyor?
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