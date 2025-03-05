Ahi kadınlardan gönül sofrası

Kırşehir'de esnaf dayanışma geleneği Ahiliğin günümüzdeki temsilcileri olan kadınlar, depremzede ailelere destek olmak amacıyla kendi elleriyle hazırladıkları yemeklerle iftar sofraları kuruyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Kırşehir'e yerleşen aileler, ramazan ayı boyunca gönüllü kadınların hazırladığı sofralarda iftar yapıyor.

'YALNIZ BIRAKMAYIZ'

Ahi işkadınları yemekleri imece usulüyle evlerinde hazırlıyor. Sıcak yemeklerle hem kentteki depremzedelere iftar sofrası kuran kadınlar hem de diğer başka ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırıyor. Ahi İşkadınları Dernek Başkanı Duygu Dulkadir, "Kırşehir'de kadınlar olarak depremzede ailelerimizi yalnız bırakmamak için kimimiz mutfakta yemek pişiriyor, kimimiz iftar sofralarının kurulmasına ve servis edilmesine yardımcı oluyor, kimimiz ise organizasyona maddi destek sağlayarak katkıda bulunuyoruz. Amacımız, depremzede ailelere yalnız olmadıklarını hissettirmek, ramazanın bereketini ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşatmak" dedi.