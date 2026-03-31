"Ahiyiz, aileyiz" buluşmasının açılışını Cemil Çiçek yapacak

Dünya Esnaf ve Sanatkârlar Derneği - Ahi Enstitüsü, Türkiye'de ilk kez esnaf ve sanatkâr odalarının 13 kadın başkanını bir gün sürecek beş oturumlu toplantıda buluşturuyor.

"Anadolu'nun Ahisiyiz, Türkiye'nin Ailesiyiz" projesi kapsamında düzenlenecek zirvede kadın başkanlar; ailenin ve çocukların korunması, kadına yönelik şiddetin engellenmesinde esnaf ve sanatkârın rolünü tartışırken mesleki eğitimi de masaya yatıracak.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında gerçekleştirilecek olan "Ahiyiz, Aileyiz Buluşması", 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.00'da Öz Finans İş Sendikası Konferans Salonu'nda yapılacak. "Ahiyiz, Aileyiz Buluşması"nın açılış konuşmasını yapacak olan Cemil Çiçek, 1987-1991 yılları arasında ANAP hükümetlerinde Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmış ve Aile Kurumu'nu kurarak bugünkü Aile Bakanlığı'nın temelini atmıştı.

Dünya Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Ahi Enstitüsü Başkanı Fehmi Çalmuk, toplantıyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'de aile ile ilgili devlet politikasının kurumsal temelini atan tecrübeli bir devlet adamı olan Sayın Cemil Çiçek Beyefendi'nin; Türkistan'dan başlayarak devletin oluşmasını, ticaretin gelişmesini ve ahlaki değerlerin toplumsal bir refleks haline gelmesini sağlayan Ahilik geleneği temsilcileriyle buluşması tarihsel bir öneme sahiptir. Bu toplantı; gördüğüne kör, duyduğuna sağır olmaya yönelenlerin sayılarının arttığı bir dönemde 'biz varız' diyen kadın esnaf ve sanatkâr başkanlarının, toplumu yeniden bir dantel gibi örme niyetinin göstergesidir. Ekonomik birçok sorunla boğuşan esnaf ve sanatkârların kadın başkanlarının; ailenin korunması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan korunması ve Türk sanayisinin ortak sorunu olan mesleki eğitimin geleceğinin şekillenmesi konusundaki görüşleri, ümit ederim ki başta siyasiler olmak üzere tüm esnaf ve sanatkâr kuruluşlarına bir yol haritası çıkaracaktır."

13 KADIN BAŞKAN 5 AYRI OTURUMDA KONUŞACAK

Buluşma kapsamında kadın başkanlar beş kritik konu başlığı altında sunumlar ve konuşmalar gerçekleştirecek. Oturumları Ankara Ticaret Odası'nın eski genel müdürü sosyolog Gaye Yardımcı yönetecek.

1. OTURUM: Ailenin Korunmasında Esnaf ve Sanatkârların Rolü

Ayşe Aydın: İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı

Pınar Gören: Akhisar Lokantacılar, Köfteciler, Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı

2. OTURUM: Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesinde Kadınların Esnaf ve Sanatkâr Olarak İstihdamı

Emine İleri: Bayrampaşa Bakkallar, Mezeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı

Meltem Dur: Fatsa Giyim Eşyaları Esnaf Odası Başkanı

Hesna Korgan: Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik Beraberlik Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı

3. OTURUM: Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Esnaf ve Sanatkârın Rolü

Ferihan Karasu: İstanbul Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı

Nazmiye Dursunlar: Safranbolu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı

4. OTURUM: Çocukların ve Gençlerin Kötü Alışkanlıklara Karşı Korunmasında Esnaf ve Sanatkârın Rolü

Nurhan Güdücübaş: Eskişehir Terziler Odası Başkanı

Terlan Kaya: İstanbul Sahne, Perde, Film, Eğlence Yerleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı

Şaziye Kahrımanlı: Kocaeli Terziler, Dokumacılar, Deri Giyim Eşyası İmalat ve Onarımcıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı

5. OTURUM: Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesinde Mesleki Eğitim (Usta-Çırak İlişkisi)

Mehlika Gider: Kadın İşverenleri ve Sanayicileri Derneği (KASİDER) Başkanı

Sema Ersoy: Eskişehir Saatçiler Esnaf Odası Başkanı

Eda Yıldız Karadağ: Bayrampaşa Erkek ve Kadın Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı