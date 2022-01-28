Haberler Yaşam Haberleri Ahkaf Suresi 15. Ayet - Ahkaf Suresi 15. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı
Giriş Tarihi: 28.1.2022 09:52 Son Güncelleme: 28.1.2022 09:53

Ahkaf Suresi 15. Ayet - Ahkaf Suresi 15. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

İslam alemi için Kuran’ı Kerim’in çok büyük bir önemi vardır. Bu kutsal kitabın içerisinde, insanlara doğru yolu gösteren sureler bulunur. Bunların arasında yer alan Ahkaf suresi, Kuran’ın 46. suresidir. 35 ayetten oluşan bu sure Mekke döneminde nazil olmuştur. Bu surenin ismi, ‘Ad’ kavminin yaşadığı Yemen’de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum anlamına gelen ‘Ahkaf’ kelimesinden alır. Müslümanlar için çok faziletli olan bu surenin 15. ayeti merak edilmektedir. Ahkaf Suresi 15. Ayet- Ahkaf Suresi 15. Ayeti Okunuşu ve Anlamı hakkında detaylı bilgiye bu yazımızda ulaşabilirsiniz.

Ahkaf suresi Mekke'de indirilmiştir. Bu sure kendisinden bir önceki surenin devamı niteliğindedir. Surenin 21. ayetinde geçen Ahkaf isminin anlamı 'kum tepeleri' olarak bilinir. Ahkaf kelimesi kumul olarak ifade edildiğinde, çöl ortasında yaşayan kavimin bir kum istilasıyla korkutulması ve bundan korunmak için tek ilah olan Allah'a tapınılması gerektiği vurgulanır. 35 ayetten oluşan bu surenin genellikle kötü rüyalardan ve değerli eşyaların korunması amacıyla okunduğu belirtilir. Ahkaf suresinin 15. ayeti, hayırlı evlat için okunan önemli bir suredir.

Ahkaf Suresi 15. Ayeti Arapça Okunuşu

Ahkaf Suresi 15. Ayeti Türkçe Okunuşu

Ve vassaynel insane bi valideyhi ihsana, hamelethu ummuhu kurhen ve vadaathu kurha, ve hamluhu ve fisaluhu selasune şehra, hatta iza belega eşuddehu ve belega erbaine seneten kale rabbi evzı'ni en eşkure ni'metekelleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdahu ve aslıh li fi zurriyyeti, inni tubtu ileyke ve inni minel muslimin.

Ahkaf Suresi 15. Ayeti Anlamı

İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi otuz aydır. Nihayet çocuk olgunluğuna ulaşıp kırk yaşına girince şöyle yakarır: "Rabbim! Bana ve anne babama lutfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim!"

Ahkaf Suresi 15. Ayeti Tefsiri

Ahkaf suresinin tefsiri, 15-16. ayetlerle birlikte yer almıştır.

Peygamberlere inananlar ve onların yolundan gidenler ile inkâr, isyan ve onlara eziyet edenlerin durumu, ana babalar ile çocukları arasındaki ilişkiyi hatırlatıyor. Bu sebeple 15-20. âyetlerde o konuya geçilmiş; ana babaların nice eziyetler çekerek dünyaya getirip büyüttükleri, kendilerine ümit bağladıkları çocuklarının da birbirine benzemediği, kimileri itaat edip iyi davranırken bazılarının da hayırsız çıktığı hatırlatılmış, hem Peygamber efendimiz hem de müminler teselli edilmiştir.

Bakara sûresinin 233. âyetinde, tam emzirme süresinin iki yıl olduğu ifade edilmişti. Burada ise rahimde taşıma müddeti ile emzirme süresi toplamının otuz ay olduğu zikredilmektedir. Otuz aydan iki yıl çıkarılınca geriye altı ay kalır; bundan da asgarî hamilelik süresinin altı ay olacağı sonucuna ulaşılır. Hz. Osman halife iken, evlendikten altı ay sonra çocuk doğuran bir kadına zina cezası istenmiş, halife de bunu uygulamaya meyletmişti. Ancak Hz. Ali yukarıdaki hesap ve yoruma dayanarak, altı ay içinde çocuk doğurmanın mümkün olduğunu, kadına zina isnadının delilinin bulunmadığını savundu ve kadın berat etti (Kurtubî, XVI, 188).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 34

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır SABAH’a konuştu: Suikast silahı Mogan gölü’nde
SON DAKİKA: Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in paylaşımı yürekleri sızlattı!
İmamoğlu'nun balık sefasına tepkiler sürüyor! "Gündeminde İstanbul yok"
Son dakika! Başkan Erdoğan: Sosyal medyadaki dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir.
CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı ardı ardına istifa getirdi
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt verdi: Cumhurbaşkanımız ihaleye imza atmaz
İstanbul’daki kar esaretini böyle atlattı: Camiye sığınan İsrailli haham gündeme oturdu!
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken’den ilk paylaşım!
Bengü Beachley'ın babası SABAH'a konuştu: Caniliğin uyruğu yok
Son dakika: MGK'da Ukrayna vurgusu! Sağduyu için çağrı yapıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahkaf Suresi 15. Ayet - Ahkaf Suresi 15. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA