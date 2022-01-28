Ahkaf Suresi 15. Ayet - Ahkaf Suresi 15. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

Ahkaf suresi Mekke'de indirilmiştir. Bu sure kendisinden bir önceki surenin devamı niteliğindedir. Surenin 21. ayetinde geçen Ahkaf isminin anlamı 'kum tepeleri' olarak bilinir. Ahkaf kelimesi kumul olarak ifade edildiğinde, çöl ortasında yaşayan kavimin bir kum istilasıyla korkutulması ve bundan korunmak için tek ilah olan Allah'a tapınılması gerektiği vurgulanır. 35 ayetten oluşan bu surenin genellikle kötü rüyalardan ve değerli eşyaların korunması amacıyla okunduğu belirtilir. Ahkaf suresinin 15. ayeti, hayırlı evlat için okunan önemli bir suredir.

Ahkaf Suresi 15. Ayeti Arapça Okunuşu

Ahkaf Suresi 15. Ayeti Türkçe Okunuşu

Ve vassaynel insane bi valideyhi ihsana, hamelethu ummuhu kurhen ve vadaathu kurha, ve hamluhu ve fisaluhu selasune şehra, hatta iza belega eşuddehu ve belega erbaine seneten kale rabbi evzı'ni en eşkure ni'metekelleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdahu ve aslıh li fi zurriyyeti, inni tubtu ileyke ve inni minel muslimin.

Ahkaf Suresi 15. Ayeti Anlamı

İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi otuz aydır. Nihayet çocuk olgunluğuna ulaşıp kırk yaşına girince şöyle yakarır: "Rabbim! Bana ve anne babama lutfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim!"

Ahkaf Suresi 15. Ayeti Tefsiri

Ahkaf suresinin tefsiri, 15-16. ayetlerle birlikte yer almıştır.

Peygamberlere inananlar ve onların yolundan gidenler ile inkâr, isyan ve onlara eziyet edenlerin durumu, ana babalar ile çocukları arasındaki ilişkiyi hatırlatıyor. Bu sebeple 15-20. âyetlerde o konuya geçilmiş; ana babaların nice eziyetler çekerek dünyaya getirip büyüttükleri, kendilerine ümit bağladıkları çocuklarının da birbirine benzemediği, kimileri itaat edip iyi davranırken bazılarının da hayırsız çıktığı hatırlatılmış, hem Peygamber efendimiz hem de müminler teselli edilmiştir.

Bakara sûresinin 233. âyetinde, tam emzirme süresinin iki yıl olduğu ifade edilmişti. Burada ise rahimde taşıma müddeti ile emzirme süresi toplamının otuz ay olduğu zikredilmektedir. Otuz aydan iki yıl çıkarılınca geriye altı ay kalır; bundan da asgarî hamilelik süresinin altı ay olacağı sonucuna ulaşılır. Hz. Osman halife iken, evlendikten altı ay sonra çocuk doğuran bir kadına zina cezası istenmiş, halife de bunu uygulamaya meyletmişti. Ancak Hz. Ali yukarıdaki hesap ve yoruma dayanarak, altı ay içinde çocuk doğurmanın mümkün olduğunu, kadına zina isnadının delilinin bulunmadığını savundu ve kadın berat etti (Kurtubî, XVI, 188).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 34