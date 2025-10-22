Ahlak polisinden eş zamanlı operasyon: 10 şüpheliden 2’si tutuklandı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yaptığı hassas, titiz ve takipli çalışmalar sonucunda, 6'sı il merkezinde, 1'i Mut ilçesinde bulunan 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda, 12 mağdur kadın şahıs, 47 bilgi sahibi şahıs ve 10 şüphelinin ifadeleri alınarak haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 2'si tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca 1 yabancı uyruklu şahıs da sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.