Ahlak polisinden eş zamanlı operasyon: 10 şüpheliden 2’si tutuklandı!

Adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 2'si tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca 1 yabancı uyruklu şahıs da sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.