Ahlat il mi oluyor? Ahlat nüfusu ne kadar, haritadaki yeri nerede?

Ahlat il mi oldu, ne zaman olacak, Bitlis'in Ahlat ilçesi il mi oluyor sorusuna yanıt aranıyor. Demiröz, "MHP Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız." ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklama ardından Ahlat'ın il olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte bilgiler…
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Kültürel Etkileşim ve "Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta etkinliklerine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Ahlat'a il olma müjdesini verdi.
"AHLAT'IMIZI BU ŞEHİRLER ARASINA ALACAĞIZ"
Ahlat'taki 1071 Millet Bahçesi alanında düzenlenen programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Demiröz, Ahlatlıları heyecanlandıran bir konuşma yaptı. Demiröz, "Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız" dedi.
Ahlat, Van Gölü'nün kuzeybatısında 22.000 nüfuslu Bitlis iline bağlı bir ilçe. Kuzeyinde Muş iline bağlı Bulanık ve Malazgirt ilçeleri, batısında Muş ili, güneyinde Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve Bitlis, doğusunda ise yine Van Gölü ve Adilcevaz ilçesiyle sınırlıdır. Şehrin en eski sakinleri olan Urartular buraya "Halads" derken, Türkler ve İranlılar "Ahlat", Kürtler "Xelat", Ermeniler "Şaleat", Süryaniler "Kelath" ve Araplar "Hil'at" demişlerdir.
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Bitlis Ahlat nüfusunun 42 Bin 131 kişi olduğu açıklandı.