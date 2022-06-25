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Giriş Tarihi: 25.6.2022 22:11

Ahlat il mi oluyor? Ahlat nüfusu ne kadar, haritadaki yeri nerede?

Ahlat il mi oluyor? Ahlat nüfusu ne kadar, haritadaki yeri nerede?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz açıklamaları ardından Ahlat il mi olacak sorusu akıllara geliyor. Van Gölü'nün kuzeybatısında Bitlis iline bağlı bir ilçe olan Ahlat, Kuzeyinde Muş iline bağlı Bulanık ve Malazgirt ilçeleri, batısında Muş ili, güneyinde Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve Bitlis, doğusunda ise yine Van Gölü ve Adilcevaz ilçesiyle sınırlıdır. Peki Ahlat il mi oluyor? Ahlat nüfusu ne kadar, haritadaki yeri nerede?

Ahlat il mi oldu, ne zaman olacak, Bitlis'in Ahlat ilçesi il mi oluyor sorusuna yanıt aranıyor. Demiröz, "MHP Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız." ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklama ardından Ahlat'ın il olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte bilgiler…

AHLAT İL Mİ OLUYOR?

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Kültürel Etkileşim ve "Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta etkinliklerine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Ahlat'a il olma müjdesini verdi.

"AHLAT'IMIZI BU ŞEHİRLER ARASINA ALACAĞIZ"

Ahlat'taki 1071 Millet Bahçesi alanında düzenlenen programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Demiröz, Ahlatlıları heyecanlandıran bir konuşma yaptı. Demiröz, "Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız" dedi.

AHLAT NEREDE, HARİTADAKİ YERİ VE KONUMU NASIL?

Ahlat, Van Gölü'nün kuzeybatısında 22.000 nüfuslu Bitlis iline bağlı bir ilçe. Kuzeyinde Muş iline bağlı Bulanık ve Malazgirt ilçeleri, batısında Muş ili, güneyinde Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve Bitlis, doğusunda ise yine Van Gölü ve Adilcevaz ilçesiyle sınırlıdır. Şehrin en eski sakinleri olan Urartular buraya "Halads" derken, Türkler ve İranlılar "Ahlat", Kürtler "Xelat", Ermeniler "Şaleat", Süryaniler "Kelath" ve Araplar "Hil'at" demişlerdir.

AHLAT'IN NÜFUSU KAÇ?

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Bitlis Ahlat nüfusunun 42 Bin 131 kişi olduğu açıklandı.

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Ahlat il mi oluyor? Ahlat nüfusu ne kadar, haritadaki yeri nerede?
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