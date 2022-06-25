Ahlat il mi oluyor? Ahlat nüfusu ne kadar, haritadaki yeri nerede?

AHLAT NEREDE, HARİTADAKİ YERİ VE KONUMU NASIL?

Ahlat, Van Gölü'nün kuzeybatısında 22.000 nüfuslu Bitlis iline bağlı bir ilçe. Kuzeyinde Muş iline bağlı Bulanık ve Malazgirt ilçeleri, batısında Muş ili, güneyinde Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve Bitlis, doğusunda ise yine Van Gölü ve Adilcevaz ilçesiyle sınırlıdır. Şehrin en eski sakinleri olan Urartular buraya "Halads" derken, Türkler ve İranlılar "Ahlat", Kürtler "Xelat", Ermeniler "Şaleat", Süryaniler "Kelath" ve Araplar "Hil'at" demişlerdir.

AHLAT'IN NÜFUSU KAÇ?

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Bitlis Ahlat nüfusunun 42 Bin 131 kişi olduğu açıklandı.