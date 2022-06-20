Ahlat Nerede? Ahlat Nereye Bağlı Ve Nerenin İlçesi?

Ahlat pek çok tarihi eseri kendi içerisinde barındıran ve çeşitli geleneksel sanatların kendine yer bulabildiği özel bir ilçedir. Ahlat nerede? Sorusuna verilecek cevap Ahlat'ı anlatmaya kesinlikle yetmeyecektir. Bunu bilen gezginler Ahlat nereye bağlı ve nerenin ilçesi? Şeklinde bir araştırmaya girebilirler. Peki ya oldukça özel bir ilçe olan Ahlat Nerede?

Ahlat Nerede?

Bitlis istikametinden Van'a doğru ilerlerken Bitlis ve Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat, Nemrut ve Süphan dağlarının arasında kalan, harika bir ilçedir.

Ahlat Nereye Bağlı?

Van Gölü'nün kuzeybatısında tam 22.000 nüfusa sahip olan bu güzel ilçe Bitlis iline bağlıdır. Hemen Kuzeyinde Muş iline bağlı olan Bulanık ilçesi ile tarihi Malazgirt ilçesi bulunur. Hemen batısında Muş ili vardır. Güneyine gidildiğinde ise Van Gölü Bulunur. Güneybatı istikametinde Tatvan ve Bitlis dururken, ilçenin doğusunda yine hem Van Gölü bulunur hem de Adilcevaz ilçesi görünür.

Ahlat Nerenin İlçesi?

Bitlis iline bağlı bir ilçe olan Ahlat, kültürel anlamda önemini tarihi mezarlıklarından alır. Bu mezarlıklarda Selçuklu döneminden kalma oldukça değerli eserlere rastlanır ve bu eserler de Türk tarihi açısından son derece önemlidir.

Tüm bunların yanında yine Selçuklular dönemine ait olan lahit mezar özelliği bulunan kümbet mezarlar vardır. Bu mezarlar Ahlat'a özgü olan taşlarla yapılmıştır ve bu taşlar Ahlat yöresinde oldukça sık bir şekilde kullanılır. Bu kümbetler arasında dönemin saygın kişilerinin mezarlarına rastlamak da mümkündür.

Bastonculuk geleneği Ahlat ilçesinde yaşamakta olan bir gelenektir. Buranın halkı kültür-sanat aktivitesi olarak baston üreticiliği ve süslemeciliği ile ilgilenir. Bu bastonlar büyük emeklerin ve özverilerin ürünüdür. Odun üzerine son derece ustalıkla zarif figürleri işleyerek yapılan bu sanat Türkiye'nin Ahlat gibi başka il ve ilçelerinde de yaşamaktadır.