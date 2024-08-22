Ahlat nerede, hangi ilde, nerenin ilçesi? Kabine Toplantısı orada yapılacak! İşte Ahlat’ın haritadaki yeri

Ahlat nerede, hangi ilde soruları en çok merak edilenler arasındaki yerini aldı. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine ilk kez burada gerçekleşecek. Ahlat'ın haritadaki konumu, tarihi özellikleri ve bölgesi gündemde. Peki; Ahlat nerenin ilçesi? İşte, hakkında tüm merak edilenler...
KABİNE TOPLANTISI AHLAT'TA YAPILACAK!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medyadan açıkladığı üzere Kabine Toplantısı 25 Ağustos tarihinde Ahlat'ta yapılacak.Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kapsamında bölge ziyaret edilecek ve toplantı burada gerçekleşecek.
AHLAT'IN TARİHİ VE ÖZELLİKLERİ
Ahlat, Selçuklular çağında Ahlatşâhlar Beyliği'ne başkentlik yapmış, politik ve kültürel sahalarda önemli rol oynamış bir Oğuz/Türkmen şehridir.
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Türkmenlere yol açmak amacıyla Van Gölü'nün kuzey doğusunda yer alan Bargiri ve daha sonra da Erciş'i kısa bir kuşatmadan sonra ele geçirdi. Ahlat üzerinden ilerleyişine devam ederek Malazgirt'i kuşattı.
1044 km²'lik kırsal bir alana yayılmış olan ilçenin yüzey şekilleri, gerek biçim, gerekse meydana geliş şekilleri bakımından farklılıklar gösterir. Yeryüzünün sayılı volkanlarından olan Nemrut, Ahlat'ın batısında; Süphan ise doğusunda yer almaktadır. İlçenin; kuzeyinde Muş iline bağlı Bulanık ve Malazgirt ilçeleri, batısında Güroymak ve Muş ili, güneyinde Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve Bitlis, doğusunda ise yine Van Gölü ve Adilcevaz ilçesiyle sınırlıdır.