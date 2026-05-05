Ahlat’ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Ahlat-Ovakışla Beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahlat istikametinden Ovakışla yönüne seyir halinde olan Mezher Y. yönetimindeki 13 ABA 079 plakalı tır ile karşı yönden gelen Muhammet Mustafa A. idaresindeki 25 ADU 142 plakalı tır çarpıştı.



Kazada, 25 ADU 142 plakalı tırın sürücüsü Muhammet Mustafa A. araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kaza sonrası yolda güvenlik önlemleri alınırken, iki tırın çarpışması nedeniyle güzergâh bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.