Ahmet Hamdi Usta kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeni Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta’nın biyografisi

Bakanlığın açtığı Kaymakam Adaylığı sınavlarını kazanarak 12 Haziran 1989 tarihinde Afyon Kaymakam Adayı olarak kamu görevine başladı.

1 yılı İngiltere'de dil kursu ile İngiliz eğitim ve yönetim sistemi üzerinde incelemelerde bulunmak olmak üzere 3 yıl süreli Kaymakam Adaylığı esnasında Elmalı Kaymakam Refikliği, Afyon-Sandıklı, Karabük-Yenice, Zonguldak-Devrek ve Karadeniz Ereğli Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

77. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile bitirerek 28.06.1992 tarihinde Denizli-Babadağ Kaymakamlığına atandı, sırasıyla Gümüşhane Şiran ve Elazığ Maden İlçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

1999 yılında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü oldu. Bakanlık Merkez görevlerinin sona erdiği 2009 yılına kadar Personel Gn. Müdürlüğü'nde Şube Müdürü ve Daire Başkanı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde de Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak çalıştı.

Afet Yönetim Sistemindeki Yeniden Yapılanma sonucu Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün faaliyeti sona erdiğinden 2009 yılında Bursa Vali Yardımcılığına atandı. 2009 – 2015 yılları arasında Bursa Vali Yardımcısı, 2015 – 2020 yılları arasında da İstanbul Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.