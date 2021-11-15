Ahmet İsminin Anlamı Nedir? Ahmet Ne Demek ve Ne Anlama Geliyor?

Türkiye'de yeni doğan bebekler için en çok tercih edilen isimler arasında yer almaktadır. TÜİK'in yayınladığı son istatistiklere göre onuncu sırada yer almıştır. Ahmet isminin güzel anlam taşıması bu ismin tercih edilmesindeki en önemli etken olarak dikkat çekmektedir. Geçmişten günümüze kadar gelen ve hala sıkça tercih edilen Ahmet isminin anlamı birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Ahmet isminin anlamı nedir sorusuna bu başlık altından cevap bulabilirsiniz. Peki, Ahmet ne demek ve Kur'an'da geçiyor mu?

AHMET İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye'de en çok tercih edilen isim seçeneklerinden birisi olan Ahmet isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı ise övülmüş ve övülmeye layık olan kişidir. Beğenilmiş ve Allah'a (C.C) şükreden anlamını da taşımaktadır. Bu denli güzel manaya sahip bir isim olması nedeniyle toplumumuzda sıkça tercih edilen erkek isim seçenekler arasında hala etkisini sürdürmektedir.

AHMET İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Erkek bebeğine hayatı boyunca taşıyacağı güzel manalı bir isim koymak isteyenler Kur'an'da yer alıp, almadığı kriterine de dikkat ediyor. Birçok anne ve baba seçtiği ismin Kur'an'da var olup olmadığına bakarak son kararı buna göre veriyor. Ahmet ismi de Kur'an-ı Kerim'de yer alan ismlerden biris olarak dikkat çekiyor. Saf Suresinin 6. ayetinde Ahmet ismi yer almıştır.