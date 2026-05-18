Ahmet Minguzzi’yi vahşice katletmişti! O cani cezaevinde de rahat durmadı: ’Beni hırsızlarla karıştırmayın, cinayetten yargılanıyorum’

İstanbul Kadıköy'de bit pazarında 24 Ocak 2025 günü öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerinden Berkay B., Maltepe Çocuk Cezaevi'nden hastaneye sevk edilmek üzere ring aracına bindirileceği sırada jandarmaya zorluk çıkardı. 16 yaşındaki Berkay B., sigara isteği reddedilince, ring aracının kamerasını kırdı. Görevli jandarmalara da küfürler savurdu.
SİGARA VERİLMEYİNCE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Berkay B., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmek üzere sevk aracına bindirildi. Hastaneye nakledileceği sırada görevli jandarma personelinden sigara talep eden Berkay B., bu isteğinin reddedilmesi üzerine adeta çılgına döndü.
"BENİ HIRSIZLARLA KARIŞTIRMAYIN, CİNAYETTEN YARGILANIYORUM!"
Sevk aracına binmemek için jandarma görevlilerine uzun süre mukavemet gösteren Berkay B., ring aracının kapılarını tekmeledi. Jandarma ekiplerine, "Beni hırsızlık mahkumlarıyla karıştırmayın, ben cinayetle yargılanıyorum. Ringteki kameraya zarar vereceğim" diyerek ağır küfürler ve tehditler savurdu.
KAMERA DEMİRİNİ SÖKÜP DEFALARCA VURDU
Hazırlanan bilirkişi raporunda, Berkay B.'nin ring aracı içerisindeki koruma demirini yerinden söktüğünü ve eline geçirdiği bu demir parçasıyla araç içi güvenlik kamerasına defalarca vurarak parçaladığı kaydedildi.
HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ
İfadesinde kameraya zarar verdiğini itiraf eden ancak jandarma görevlilerine hakaret ve mukavemet etmediğini öne süren Berkay B. hakkında, 'Hakaret', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve 'Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından 1 yıl 11 aydan 6 yıl 10 aya kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Çocuk Mahkemesine gönderildi.