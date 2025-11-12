Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü dosyası kapsamında tutuklu bulunan Ahmet Özer tahliye edildi. Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Rıza Akpolat ve Ahmet Özer'in bulunduğu 7'si belediye başkanı olmak üzere 200 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti. İddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.Mahkeme duruşma gününü belirledi. Sanıklar ilk kez 27 Ocak 2026 tarihinde hâkim karşısına çıkacak. Duruşma, Silivri'deki Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları'ndaki duruşma salonlarında 20 Şubat 2026 tarihine kadar görülecek. Mahkeme sanıklar Ahmet Özer, Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok, Yaşar Özkan'ın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen sanıklara yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı getirildi. Tahliye gerekçesinde, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimallerinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı hususlarının dikkate alındığı belirtildi.