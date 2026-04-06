Ahmet Özhan D&R’da okurlarıyla buluştu

Türkiye'nin yayıncılık ve kitap denilince ilk akla gelen platform olan D&R, Türk tasavvuf müziğinin usta ismi Ahmet Özhan'ın yeni kitabı Ötekisiz Tek için imza günü ve söyleşi etkinliği düzenledi. D&R Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Türk tasavvuf müziğinin usta ismi Ahmet Özhan, yeni kitabı Ötekisiz Tek için imza günü ve söyleşi kapsamında okurlarıyla buluştu. İnsanın kendilik algısını, "ben" ve "öteki" ayrımı üzerinden sorgulayan; birlik, bütünlük ve hakikat kavramlarını tasavvufi bir perspektifle ele alan bir düşünce olan Ötekisiz Tek, okuru içsel bir farkındalık yolculuğuna davet ederken bir yandan da bireyin kendi özüne yaklaşırken kurduğu ilişkileri yeniden anlamlandırmasına ışık tutuyor. Söyleşide konuşan Ahmet Özhan, "İtişmeye, kakışmaya hiçbir anlamda gerek yok. Düşüncelerimiz çeşitli ve bunun hiçbiri ayrılığı icap ettirecek bir şey değil. Netice itibariyle güzellikleri paylaşarak çoğaltmamız, zorlukları yine paylaşarak azaltmamız üzerine bir hayat görüşünü destekliyoruz" diye konuştu.

BAŞKA BİR DERDİMİZ YOK

"Varlık sebebimiz birbirimizi tanımak, sevmek ve desteklemek" diye Özhan, "Tanışacağız ve birbirimizin aynı kökten geldiğimizin farkındalığı içerisinde bir kader üzre yaratılmış olduğumuzun, bir hikmet üzre yaratılmış olduğumuzun farkına vardıktan sonra aile gibi görünen, farklı gibi görünen ne var ise onların zenginliğimiz olduğunu lafta değil, hakikatte yaşama gayreti içerisinde olmak için varız" dedi.