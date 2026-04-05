Ahmet Özhan yeni kitabıyla okurlarıyla buluştu

Türkiye'nin yayıncılık ve kitap denilince ilk akla gelen platform olan D&R Ahmet Özhan'ın yeni kitabı Ötekisiz Tek için imza günü ve söyleşi etkinliği düzenledi. D&R Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Türk tasavvuf müziğinin usta ismi Ahmet Özhan, yeni kitabı Ötekisiz Tek için imza günü ve söyleşi kapsamında okurlarıyla buluştu. İnsanın kendilik algısını, "ben" ve "öteki" ayrımı üzerinden sorgulayan; birlik, bütünlük ve hakikat kavramlarını tasavvufi bir perspektifle ele alan bir düşünce olan Ötekisiz Tek, okuru içsel bir farkındalık yolculuğuna davet ederken bir yandan da bireyin kendi özüne yaklaşırken kurduğu ilişkileri yeniden anlamlandırmasına ışık tutuyor.

"İTİŞMEYE GEREK YOK"

Söyleşide konuşan Ahmet Özhan, "Hiçbir şeye, itişmeye, kakışmaya hiçbir anlamda gerek yok. Düşüncelerimiz çeşitli ve bunun hiçbiri ayrılığı icap ettirecek bir şey değil. Netice itibariyle güzellikleri paylaşarak çoğaltmamız, zorlukları yine paylaşarak azaltmamız üzerine bir hayat görüşünü destekliyoruz. Başka bir derdimiz yok. Varlık sebebimiz birbirimizi tanımak, sevmek ve desteklemek. Varlık sebebimiz bu. Bunun haricinde var olmamızın başka hiçbir sebebi yok. Tanışacağız ve birbirimizin aynı kökten geldiğimizin farkındalığı içerisinde bir kader üzre yaratılmış olduğumuzun, bir hikmet üzre yaratılmış olduğumuzun farkına vardıktan sonra aile gibi görünen, farklı gibi görünen ne var ise onların zenginliğimiz olduğunu lafta değil, hakikatte yaşama gayreti içerisinde olmak için varız. Ve bu fikri içselleştirmek ve bu fikri sosyalleştirmek durumundayız" dedi.

"BÜTÜN MESELE KENDİMİZİ KEŞFETMEMİZ"

Özhan, "Ne kadar üzülüyoruz değil mi savaşlara? Yani televizyonu açıyoruz, efendim, o orayı bombaladı, bu orayı bombaladı, şu kadar çocuk öldü, bu kadar kadın öldü, bu kadar mekan perişan oldu. Yani bunların hiçbirine emin olun gerek yok. Her türlü aksaklığın giderilmesi için, her türlü mutsuzluğun giderilmesi için, insanların mutsuzluğunu ortaya koyan şeylerin aslında ne kadar gereksiz olduğunu, onlara çok daha varlıksal, şuur içerisinde yaklaştığımızda, hiç bu üzüntülere gerek kalmayacağını ispat edebilmek, varlığını tekrar ortaya çıkartarak ispat edebilmek için yaşıyoruz. Göz yaşına gerek yok. Ha sevinsen ağlayalım, tamam. Ama üzülerek ağlamaya gerek yok. Emin olun yok. Varlığın yeterliliği hepimizin mutlu olması için ne var ise bize seferber kılmış vaziyettedir. Mutlu olmak için sonsuz sebepler var. Mutsuz olmak için çok az arıza var. Emin olun buna. Hani olumsuzluklar çokmuş gibi görünüyor. Değil. Bütün mesele bizim kendimizi keşfetmek ve bütün mesele varlığın nitelik ve inceliğini keşfetmek. Bunu hallettiğimiz zaman bu bireysel ve küresel varlığın entegrasyonunu sağladığımız zaman emin olun neşeden geriye bir şey kalmaz. Mutluluktan başka bir şey kalmaz geriye. Bu çok açık, bu çok net yani. Emin olun bunu" diye konuştu.