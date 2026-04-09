Ahmetbey köftesine coğrafi tescil

Kırklareli'nin "Ahmetbey köftesi" coğrafi işaretle tescil edildi. Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde, Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yapılan tescil başvurusu sonuçlandı. Yapılan değerlendirmede, "Ahmetbey köftesi" coğrafi işaret aldı. Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen programda, Ahmetbey köftesinin tanıtımı ve belge takdim töreni gerçekleştirildi. Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, konuşmasında, ilçenin kendine özgü lezzetleri bulunduğunu söyledi. Tarihi eserler ve doğal güzelliklerin yanında gastronominin de çok önemli turistik değer olduğunu dile getiren Yıldız, bu anlamda Ahmetbey köftesinin çok önemli bir lezzet olduğunu kaydetti.