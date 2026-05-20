Ahmet’i öldüren ilaç yasaklansın

Konya Meram'da 31 Ocak 2024'te alt kat komşularının evde kullandığı böcek ilacı nedeniyle 7 kişinin zehirlendiği ve 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel'in hayatını kaybetmesine ilişkin davada şüpheli 2 komşu hakkında verilen 5'er yıllık hapis cezası istinaf mahkemesince bozuldu. Yerel mahkemenin iyi hal indirimi uygulayarak 5 yıl hapis cezası vermesi ve sanıkların tahliyesine hükmetmesi, küçük Ahmet Enes'in ailesinin tepkisine neden oldu. Aile, sanıkların daha ağır suçlamalarla yeniden yargılanmasını isterken, olayda kullanılan zehirli maddenin tamamen yasaklanmasını talep etti.

Acılı anne Ayşegül Temel, "Bir insanın dikkatsizliği yüzünden çocuğumuzu kaybettik. Verilen 5 yıllık ceza bir canın karşılığı olamaz. Bu kişilerin en az 15 yıl ceza almasını istiyoruz. Ellerini kollarını sallayarak dışarı çıktılar. Adalet yerini bulmadı" ifadelerini kullandı. Acılı anne, oğlunun acısının ilk günkü gibi devam ettiğini belirtti. Ahmet Enes'in Haziran'da 10 yaşına gireceğini vurgulayan anne Temel, "Bu yıl da oğlumuzun doğum gününü mezarı başında kutlayacağız. Temmuzdaki duruşmada adil karar çıkarsa, bu Ahmet Enes'e verebileceğimiz tek hediye olacak" dedi.