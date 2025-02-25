Ahmet’in mucizesi

Konya'da Ahmet Yılmaz, sol bacağında ve sağ kolunda kemik eksikliği ve şekil bozukluğu ile dünyaya geldi. Ailesi oğullarının ayağa kalkabilmesi için 2 yaşındayken doktora götürdü. Hayatının büyük bölümü hastanede geçen Ahmet, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Doç. Dr. İsmail Hakkı Korucu ve ekibi tarafından bu zamana kadar 16 ameliyat geçirdi. Ahmet'in vücudunun başka yerinden alınan kemikler, özel bilgisayar destekli cerrahi cihazlar, özel cerrahi teknikler ve çok ince hesaplamalarla bacağına nakledildi. Ahmet büyüdükçe kemik uzatma operasyonları da gerçekleştirildi. Ahmet yıllar sonra yeniden ayağa kalktı, yürümeye hatta koşmaya başladı.

2 MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR

Ahmet ile birlikte aynı şekilde 24 hastalarının olduğunu, onların da tedavilerinin sürdüğünü belirten Doç. Dr. İsmail Hakkı Korucu, çocuk ortopedisinin nadir yapılan yerlerden biri olduklarını söyledi. Doç. Dr. Korucu, Ahmet'in rahatsızlığının 2 milyonda bir görüldüğünü belirtti. Artık kendi ayakları üzerinde durabildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Yılmaz, "Kendimi bildim bileli hastanedeyim. Boyumdan büyük acılar çektim ama hep sabredip direndim. Şimdi çocukluğumda yapamadıklarımı yapıp gezip dolaşıyorum" dedi.