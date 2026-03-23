Ahşap ve çeliği sanat eserine dönüştürüyor

Sivas´ta, hobi olarak başladığı ahşap ve çelik oyma sanatını 35 yıldır devam ettiren Hayati Ünsal´ın (55) yaptığı nacak, baston, kemik tarak, sürahi, tespih ve tablolar büyük ilgi görüyor. Ahşabı ve çeliği sanat eserine dönüştüren evli ve 3 çocuk babası Ünsal, "Tamamen meraktan başladım. İlk olarak bir tespih üzerine gümüş çakıyla başladım. Tornavida uçlarıyla, iğnelerle... Nasıl işlendiğini falan bilmiyorsun. Tamamen elimizdeki kara düzeni çevire çevire işlemeler yaptım. Ondan sonra bir mezardan çıkan tespih gördüm. Onda oyma desenleri vardı. Oyma desenlerden saat çarklarından yaptığımız uçlarla oymaya başladım. Şu anda makinelerle devam ediyoruz. Makas çeliği, dövme çeliğin üzerine oymalar, işlemeler yapıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş eserlerimizi gençlerimize sevdirmeye çalışıyoruz. Kemik tarağımız Sivas´ın en meşhurlarından birisiydi. Şimdi yeniden başladı. Onlara işleme, oyma atarak gelin tarağı şeklinde insanların zevkine göre işliyoruz. Ceviz ağaçlarından yaptığımız bastonlarımız, nacaklarımız var" dedi.
YURT DIŞINA GÖNDERİYORUM
Ürünlerini yurt dışına da gönderdiklerini ifade eden Ünsal, "Bastonlarımızı, nacaklarımızı Irak, Amerika, Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere'ye gönderiyoruz. İş adamları, koleksiyon yapanlar, sanatı bilenler talep ediyor. Boynuz üzerine oyma işlemi yaparak Türkiye'ye ve dünyaya sevdirdik. Unutulmaya yüz tutmuşları gün yüzüne nasıl çıkarırız onun çabası içerisindeyim. Bizim Sivas'ta çömlekçilerimiz vardı ama şu anda yok. Çocukluğumuzda olan şeyleri gün yüzüne çıkarıp ona bakmak zevk veriyor" diye konuştu.