Ahşap yapı çöktü 2 kişi öldü

RİZE'nin Çayeli ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu ahşap yapının devrilmesi sonucu tahta parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay dün öğle saatlerinde ilçenin Erenler köyünün Karaoğlu mevkisinde meydana geldi. Yamaç arazide içerisinde arı kovanı yerleştirmek için kullanılan ahşap yapı, parçalarının sökülmesi sırasında devrildi.

Mehmet Şahin (65), Yunus Şahin (79) ve Emir Kar (59), devrilen yapının tahta parçaları altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Emir Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bulundukları yerden çıkartılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yunus Şahin de hastanede hayatını kaybetti.