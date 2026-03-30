Ahsaray'da kan donduran olay: Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı!

POLİSE TOKAT ATTI

Gözaltına alınan Cumali M., polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi. Hastaneye oğlunun yanına gelen anne Aslı D. (38), polis ekipleriyle tartıştı. Oğlunun kelepçelerinin çıkarılmasını talep eden anneye polis ekipleri müdahalede bulundu. Genç polis memurlarına uzun süre güçlük çıkarırken, hastanede herkese bağıran anne polis memuruna herkesin içinde tokat attı. Yediği tokatla neye uğradığını şaşıran polis memuru, bekçilerle birlikte kadını ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen kadın da oğluyla birlikte gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen anne ve oğlu, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aksaray'da oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polis memurunu tokatladı | Video

Ameliyata alınan Gökhan I.'nın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tokat yiyen polis memurunun da kadından şikayetçi olacağı öğrenildi.