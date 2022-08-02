Ahsen İsminin Anlamı Nedir? Ahsen Ne Demek, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Türkiye'de nadir duyulan isimler arasında yer almış olsa da özellikle son dönemde giderek yaygın hale gelmektedir. Unisex olarak bilinen bu isim her iki cinsiyet için kullanılır. Genellikle kız çocukları için tercih edilir. Ahsen isminin anlamı ise tercih konusundaki en önemli etkendir. Ahsen isminin anlamı nedir sorusunun cevabını öğrenerek son kararını buna göre vermek isteyenler doğru yerdeler. İşte Ahsen isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir ve Ahsen Kur'an'da geçiyor mu sorularının ayrıntılı yanıtı...

AHSEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ahsen Arapça kökenli bir isimdir. Kulağa hoş gelen bir yapıya sahip olması ve ender duyulması birçok birey tarafından hoş karşılanmaktadır. Erkek ya da kız bebeğine bu ismi vermeyi düşünenlerin aklına ilk olarak Ahsen isminin anlamı nedir sorusu gelir.

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde bulunan sözlüğünde Ahsen isminin anlamı da yer almıştır. Ahsen ismi en güzel, çok güzel olan anlamını taşımaktadır.

Ahsen isminin anlamları şöyle;

Çok güzel, en güzel.

Daha güzel, çok güzel, en güzel.

Ahsen-i takvim: En güzel şekil.



AHSEN KURANDA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'in Tin suresinin 3. ayetinde insanın ahsen-i takvim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da yaklaşık 50 ayette geçmektedir.

AHSEN İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Ahsen isminin kökeni: Arapça

Ahsen isminin cinsiyeti: Üniseks (Kız/Erkek)

Ahsen isminin renk sembolü: Pembe/Mavi

Ahsen isimli kişi sayısı: Bilinmiyor

Ahsen isminin harf sayısı: 5