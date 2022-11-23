Ahtapot Yemek Haram Mı? Diyanet’e Göre Ahtapot Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?

Ahtapot helal mi yoksa ahtapot yemek haram mı konusu internetten sıklıkla araştırılan konulardan. Midye, kalamar, karides ve ahtapot gibi denizde yaşayan canlı türlerinin tüketilmesinin İslam dinine göre yeri halkımız tarafından en çok merak edilen dini konulardan biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili açıklaması gündem olurken, ahtapot yemek caiz mi, caiz ise neden caiz; işte Diyanet İşleri Başkanlığının bu hakkında verdiği ayrıntılı bilgiler.

Ahtapot Yemek Haram Mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların merak ettiği ahtapot yemek haram mı, dinimizce açıklaması nedir gibi soruları resmi internet sitesinde detaylı bir açıklama ile cevaplamıştır. Peygamber Efendimizin "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir" sözlerini dikkate alarak yapılan açıklamada deniz ürünlerinin helal olduğu söyleniyor. Ancak timsah gibi tehlikeli hayvanların yenmesi helal kılınmamıştır.

Bu hususta Kur'an-ı Kerîm'de, çeşitli surelerde konu ile ilgili insanlar şöyle uyarılmaktadır:

"Ey insanlar, yeryüzünde bulunan helal ve temiz olan şeylerden yiyin ve şeytanın işlerini/adımlarını takip etmeyin…" (Bakara Suresi, 2/168).

"Sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: temiz olanlar (tayyibât) size helal kılınmıştır..." (Mâide Suresi, 5/4)

Ahtapot Helal Mi?

Genel manada bakıldığında ayetler ve hadis-i şerifler konuyu açıklamaktadır. Hz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurmuştur: "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir" buyurmuştur (Ebû Dâvud, "Taharet", 41).

İslam âlimleri, Kur'an ve hadislerde açıklanan hükümler ışığında hangi hayvanların etinin helâl, hangilerinin haram olduğunu açıklamaya çalışmışlardır.

Bu manada, İslam âlimlerinin tamamına göre balık türleri helaldir. Balık dışındaki denizde yaşayan canlılar, Hanefî âlimleri tarafından helal kabul edilmemiştir. Mezhep alimleri ise Mâide Suresinin 96. ayetindeki "deniz avı" ifadesinin geniş kapsamlı olduğunu ve bu hadisi şerife dayanarak, ahtapot gibi deniz ürünlerinin yenilmesi konusunda hem fikir olmuşlardır.