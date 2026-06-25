Aile bağları için dijital detoks kampı

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aile bağlarını güçlendirmek ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kentin farklı ilçelerinde "dijital detoks" kampları düzenliyor. Kamplardan biri, Sarıyer'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı Marmaracık Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi. Yeşil ve mavinin buluştuğu kamp alanında aileler ve çocuklar, doğayla iç içe bir ortamda kültürel ve sportif etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı.

TELEFON, TABLET, BİLGİSAYAR YASAK

Kampta katılımcılar, cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi dijital cihazlardan uzak kalarak birbirleriyle kaliteli vakit geçiriyor. Kamp programında halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma, sandalye kapmaca ve yakar top gibi geleneksel oyunların yanı sıra okçuluk, kano, voleybol, basketbol, futbol, masa tenisi ve langırt gibi sportif aktiviteler de yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, "Dünyada dijitalden kaçma şansımız yok. Ancak zaman zaman ara vermek, kendimize alan açmak ve dijital yaşamla kurduğumuz ilişkiyi yeniden gözden geçirmek için bu tarz etkinlikler çok kıymetli. Ailelerin kendi içlerinde kaliteli zaman geçirmeleri çok önemli. Daha organik ilişkiler geliştirerek ve daha güçlü bağlar kurarak hem çocuklarımız hem de kendimiz için daha sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz" diye konuştu.

AİLELER DİJİTAL DETOKSTA

Ailesiyle kampta çok mutlu olduğunu dile getiren Medine Ataç, "Kanoya katıldım. Telefondan ben de uzak kalamıyordum ama başka şeylere vakit ayırınca telefondan uzak kalmaya alışılıyor" diye konuştu. Kampa kızı Aslıhan Eğilmez ve torunu Ayşenur Altan ile katıldığını belirten 78 yaşındaki Şaduman Eğilmez, "Torunum okula gidiyor, kızım çalışıyor, ben de evde yemeklerini yapıyorum. Kampı çok güzel buldum, burası dinlenme kampı. Bu kampta, aile birlik ve beraberliği çok güzel oluyor. Eski dostluklar, sohbetler kalmadı, herkesin elinde telefon, bir kenara çekiliyor. Gençler gerektiği zaman bu kampları kullanmalı" ifadelerini kullandı. Kampa annesi ve ablasıyla katılan 12 yaşındaki Mehmet Emir Oturakçı da "Teknolojiden tamamen uzak kalmak beni cezbetti. Detoks kampında bir süre de olsa telefon ve dijitalden uzak kalmak sağlığa fayda sağlıyor" dedi.