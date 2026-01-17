Aile bütçesine mis kokulu destek

İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşayan pek çok kadın, ata tohumu ve doğal yöntemle yetiştirdikleri nergis sayesinde aile bütçelerine destek oluyor. Doğal iklim şartlarında büyüyen nergislerin hasadı aralık sonunda başlıyor. Çiçeğin ince yapısı hasatta özen istiyor. Şubat ayı sonuna kadar devam eden hasatta elde edilen çiçekler, toptancılara satılıyor. Nergis soğanları yıllarca çiçek verebiliyor. Nergis üreticisi Gizem Tezel Dağdelen, "Bölgedeki nergisimizin en büyük özelliği ata tohumu ve diğer bölgelerden farklı olarak kokusunun daha yoğun olmasıdır" dedi. Dağdelen, yöre sakinlerinin ticari amaçlı, bazılarının ise sadece kokusu için nergis yetiştirdiğini söyledi.