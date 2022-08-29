Aile Destek Programı ödemeleri için sorgulamalar sürüyor. İlk ödemenin 29 Temmuz tarihinde yapılmasının ardından ikinci ödemelerin ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Hane bazlı verilecek olan ödemelerden yararlanmak isteyenler "Aile Destek Programı ödemeleri devam ediyor mu? Aile Destek Paketi başvuruları bitti mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Aile Destek Programı başvuruları nasıl yapılır? İşte Aile Destek Paketi ödemeleri ve başvuruları hakkında son bilgiler.