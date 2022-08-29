Aile Destek Programı ödemeleri için sorgulamalar sürüyor. İlk ödemenin 29 Temmuz tarihinde yapılmasının ardından ikinci ödemelerin ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Hane bazlı verilecek olan ödemelerden yararlanmak isteyenler "Aile Destek Programı ödemeleri devam ediyor mu? Aile Destek Paketi başvuruları bitti mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Aile Destek Programı başvuruları nasıl yapılır? İşte Aile Destek Paketi ödemeleri ve başvuruları hakkında son bilgiler.
AİLE DESTEK PAKETİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Paketinin ilk ödemesi, 29 Temmuz tarihinde başlamıştı. İkinci ödemelerin ise bugün itibariyle hesaplara yatırılması öngörülüyor.
Diğer taraftan Aile Destek Paketi için başvurular devam ediyor. İşte, başvuru detayları;
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini aktaran Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabileceğini kaydetti.
Sosyal yardımlara ilişkin 2021 yılında toplam sosyal yardım miktarlarının 97.8 milyar lira olduğunu belirten Bakan Yanık, "Buna dönemsel pandemi desteklerinin de dahil. Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 78'i çocuk, engelli, yaşlı gibi sosyal yardım olmazsa hayatını istihdama katılarak sürdüremeyecek gruplar" dedi.
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