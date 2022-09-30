Aile Destek programı ödemeleri yattı mı, başvuru şartları neler? Aile destek paketi eylül ödemeleri 2022 ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır?

Aile Destek programı ödemeleri Eylül 2022 ne zaman yatacak? sorusu, bu yardımı alan vatandaşlar tarafından sürekli aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardımların artacağını bildirdikten sonra birçok kişi aile destek programı başvuru nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. Peki, Aile Destek programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek programı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK AİLE DESTEK PROGRAMI AÇIKLAMALARI
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı hakkında da açıklamalarda bulundu. Açıklama şu şekilde:
"Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek."
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek." ifadesini kullandı.
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı 600
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 550
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 500
1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL'den az 450
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını bildiren Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız.
Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız" dedi.
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.
İLK ÖDEME 29 TEMMUZ TARİHİNDE YATIRILDI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile Destek Programı ödemelerinin ilki 29 Temmuz cuma günü yapılmıştı.
İkinci ödeme, 29 Ağustos pazartesi günü yapıldı.