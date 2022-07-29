Aile Destek Programı ödemeleri için kritik tarih geldi. Hane başına Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte verilecek olan destek ödemesinin başvuruları Temmuz ayında alınmıştı. Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınırken konuya ilişkin detaylı açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, bugün mü yatacak? Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ve başvuru işlemleri.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BAŞLIYOR! AİLE DESTEK PAKETİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI VE ÖDEME TAKVİMİ

Bakan Yanık'ın açıklamasına göre, temmuz ayı içinde başvuru yapanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması durumunda, ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.

Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapılacak.