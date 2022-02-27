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Giriş Tarihi: 27.2.2022

Aile dramı faciaya döndü

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Aile dramı faciaya döndü

Kocasıyla tartışıp evini terk eden Döndü Batmaz ile 5 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu, Ankara’da üç gün önce taşındıkları evde doğalgazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi

Ankara'da yürekleri burkan bir aile faciası yaşandı. İddiaya göre olay şöyle gelişti: Sivas'ta yaşayan Döndü Batmaz (34), eşi Özgür Batmaz ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Döndü Batmaz, yanına çocukları 11 yaşındaki Özkan ve 5 yaşındaki Umut'u da alarak Ankara'ya gitti. Anne ve iki çocuğu, üç gün önce Güçlükaya Mahallesi Eleşkirt Sokak'ta bulunan bir apartman dairesine yerleşti. Apartmanda oturan İbrahim İ. dün zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti. Polise ifade veren İbrahim İ. doğalgazdan zehirlenmiş olabileceğini ancak kendi evinde bir sızıntı olmadığını söyledi. Bu ifade üzerine polis ekipleri durumu apartman yöneticisine bildirerek apartmanı boşaltmalarını ve Başkent Doğalgaz ekiplerine haber vermelerini istedi.

KORKUNÇ MANZARA
Apartmana gelen doğalgaz ekipleri gaz sızıntısının ikinci katta Döndü Batmaz ve iki çocuğunun oturduğu daireden geldiğini tespit etti. Dairenin kapısını açan olmayınca eve giren itfaiye ekipleri, korkunç manzarayla karşılaştı. Ekipler, Döndü Batmaz ile çocukları Özkan ve Umut Batmaz'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, anne ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Doğalgazdan zehirlendikleri değerlendirilen anne ve çocuklarının cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evde sadece 2 koltuk ile bir kilim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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