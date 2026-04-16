Aile eğitimi 81 ile yaygınlaştırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık tarafından hazırlanan Modüler Aile Eğitim Programı'nın lansmanında konuştu. Programın, ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyonu doğrultusunda hazırlandığını söyleyen Bakan Göktaş, ebeveyn eğitiminin çocuklardaki duygusal ve davranışsal sorunları azalttığına dikkat çekerek bu kapsamda 9.2 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi. Eğitim programı; kendini tanıma, çocuk gelişimi, çocuk yetiştirme tutumları, aile içi iletişim, dijital medya kullanımı, okul hayatı, kariyer planlama, olumlu ebeveynlik, aile ve çocuk yılmazlığı, risk farkındalığı gibi pek çok alanda anne babalara rehberlik ediyor. 2024'te 19 ilde pilot çalışmaları tamamlanan ve bugüne kadar 30 bin anne-babaya ulaşılan program, 81 ilin tamamına yaygınlaştırılacak. 9 ila 12 hafta süren eğitimlerde ebeveynlerin "yaşayarak öğrenmesi" desteklenecek. 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi, aileyi ve çocuğu koruyan politikanın parçası olarak Meclis gündemine taşınacak. Bakan Göktaş, sosyal risk haritalarıyla suça sürüklenen çocuklar ve kadına şiddet gibi alanlarda mahalle bazlı risk tespiti yapılacağını belirtti.