Aile Hekimi Kaç Gün Rapor Verebilir? Sağlık Ocağı Aile Hekimi Tek Seferde En Fazla Kaç Günlük Rapor Yazabilir?

Aile hekimi kaç gün rapor verebilir araştırmasında sağlık ocaklarının işleyişini de öğrenebilirsiniz. Sağlık ocağı kaç gün rapor verir sorusu, tüm çalışanlarda merak uyandıran bir konudur. Hekimin tek seferde rapor verme durumu öncelikle araştırılmalıdır. Aile hekimi sonraki muayenelerde rapor hakkını tekrar kullanabilir. Aile hekimi tek seferde kaç gün rapor verebilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Aile Hekimi Kaç Gün Rapor Verebilir?

Sağlık sisteminin daha modern bir şekilde yürütülebilmesi için ülkemizde aile hekimliği sistemi kurulmuştur. Kurulan sistem ile kişinin mümkün olduğu kadar hızlı şekilde muayene edilmesi hedeflenir. Aile hekimlerinin muayene etme, ilaç yazma gibi yetkileri olduğu gibi hastaya rapor yazma hakkı da vardır.

Aile hekimlerinin bir hastaya ayda en fazla 10 gün rapor verme yetkisi vardır. Kişinin raporu bittikten sonra hastalık durumu dikkate alınarak bir 10 gün daha rapor verilebilir. İlgili yönetmelik esaslarına göre bir takvim yılı içinde aile hekiminin verebileceği maksimum rapor sayısı da kurala bağlanmıştır. Bu kapsamda aynı aile hekimi hastaya yıl içinde en fazla 40 gün rapor verebilir.

Aile Hekimi Tek Seferde Kaç Gün Rapor Verebilir?

Aile hekiminin kişiye tek seferde verebileceği rapor miktarı 10 gündür. Hastalık durumu devam ediyorsa raporun bitimini müteakip tekrar 10 gün daha rapor yazabilir. Aile hekimleri, tek hekim olarak kabul edilir ve tek hekimin verebileceği sağlık raporu kuralları aile hekimleri için de geçerlidir.

Aile hekiminin hastaya rapor vermesi kendi değerlendirmesi ve inisiyatifi ile ilgili bir durumdur. Bu nedenle hekime herhangi bir şekilde baskı yapılamaz, talimat verilemez. Konunun suiistimal edilmemesi için de gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekir. Bu sayede sistem daha nitelikli şekilde yürüyecektir.