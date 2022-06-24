Haberler Yaşam Haberleri Aile Hekimi Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Sağlık Ocağı Doktoru Maaşları Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 16:55 Son Güncelleme: 24.6.2022 16:55

Aile Hekimi Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Sağlık Ocağı Doktoru Maaşları Ne Kadar?

Aile Hekimi Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Sağlık Ocağı Doktoru Maaşları Ne Kadar?

Aile hekimi maaşı 2022 senesinde güncellenen maaşlar arasında yer alıyor. Bu bakımdan oldukça merak edilen aile hekimi maaşları konusunda detaylı bilgi arayan birçok kişi bulunuyor. Aile hekimi olarak görev yapan doktorlar sağlık ocaklarında hizmet vermektedir. Verdikleri hizmetler kapsamında devletten belirli oranlarla maaş alırlar. En yüksek ve en düşük sağlık ocağı doktoru maaşları ne kadar sorularını yanıtladık.

Aile hekimi maaşı 2022 senesinin en çok merak edilen maaşları arasında yer alıyor. Sağlık personellerine yapılan zamlardan yararlanan aile hekimleri de zamlı olarak maaş alabiliyor. Aile hekimi maaşı 2022 senesinde bir önceki yıla göre daha yüksek ödeniyor. Bu bakımdan merak edilen en yüksek ve en düşük sağlık ocağı doktoru maaşları ne kadar sorularını araştırdık. Bu soruların yanıtlarını yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Aile Hekimi Maaşları

2022 yılında yapılan maaş zamları doğrultusunda en merak edilen alanlardan birisi de aile hekimleri oluyor. Sağlık çalışanlarına verilen müjdeler kapsamında hem enflasyon farkları hem de toplu sözleşme kapsamında aile hekimleri de iyi standartlarda maaş alabilme imkanı bulabiliyor.

Bu bakımdan aile hekimler için de maaşlarda bir güncelleme gerçekleştirilmiştir. Bu güncellemeler kapsamında her aile hekimi aynı oranda maaş zammından yararlanabiliyor. Ancak maaş tutarları hekimden hekime fark edebiliyor.

Aile Hekimi Maaşı

Aile hekimlerinin maaşları konusunda net rakamlar vermek mümkün olmaz. Ancak en düşük aile hekimi maaş bilgisi verilebilir. Memurluk kıdemlerine göre devletten alınan maaşlarda farklılıklar olabilmektedir. Aynı zamanda meslek deneyimi de maaşlarda farklılık yaratan konulardan biridir. Her aile hekimi kendi bulunduğu meslek derecesine göre maaş almaktadır. Aynı zamanda görev yerleri de buna etki eden faktörler arasında yer alıyor.

Sağlık Ocağı Doktor Maaşı

Sağlık ocaklarında çalışan doktorlar aile hekimi olarak hizmet veriyor. Bu kişilerin memurluk kıdemleri aldıkları maaşlarda etkili olduğundan yalnızca yeni başlayan bir doktorun maaş bilgisini vermek gerekir. Meslekte yeni olan bir doktorun aldığı maaş 7 bin 200 TL tutarındadır. Bununla birlikte 25 yılın üzerinde bu hizmetlerini devam ettiren doktorların ise 18 bin TL'ye kadar maaş aldıkları bilinen durumlar arasındadır.

Sağlık Ocağı Doktoru Maaşları

Sağlık ocağındaki doktorlar farklı durumlara göre maaşı alırlar. Bu doktorlar Tıp Fakültelerini 6 yılda bitirdikten sonra sağlık ocaklarında görev yaparlar. Sağlık ocağında doktor olarak görev yapan doktorların en yeni olanları 7 bin 200 TL maaş alabilmektedir. Ancak bunun yanında maaşlara etki eden durumlardan birisi de doktorların evli ve bekar olmasıdır. Bir doktor evli ve çocuğu var ise ek ödeneklerden de yararlanabilmektedir.

En Yüksek ve En Düşük Sağlık Ocağı Doktoru Maaşları Ne Kadar?

Uzman aile hekimleri ile pratisyen aile hekim maaş tutarları arasında farklılıklar olabilmektedir. Uzman aile hekim maaşları 7 bin 200 TL arasında maaş alırlar. Bunun yanında pratisyen aile hekimi maaş tutarları ise 7 bin 200 TL ile 12 bin 500 TL arasında değişmektedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli zammı 2022 için Bakan Bilgin'den açıklama! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde büyük darbe! Abdülkerim ezeli rakibe gidiyor...
İsmailağa Cemaati yeni lideri Hasan Kılıç kimdir, kaç yaşında? Hasan Kılıç nereli? Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyeti cenaze namazının ardından açıklandı!
SON DAKİKA: İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında vefat etti! Mahmut Efendi'nin torunu sosyal medyadan açıkladı
YKS görevli ücretleri ödeme tarihleri: 2022 ÖSYM YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı?
SON DAKİKA: Temmuz emekli zammı için rakamlar netleşti! SSK ve BAĞKUR 2022 en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
MAHMUT EFENDİ'NİN SÖZLERİ VE HAYATI: 93 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatı ve sözleri
Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı
EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ: Temmuz müjdesi! Gündemdeki tasarılar netleşti: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
Son dakika Galatasaray haberleri: Anlaşma sağlandı! İşte Abdülkerim Bardakcı'nın yeni takımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Aile Hekimi Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Sağlık Ocağı Doktoru Maaşları Ne Kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA