Haberler Yaşam Haberleri Aile içi kavga ihbarına gelen polislerin üzerine ateş açıp yangın çıkardı!
Giriş Tarihi: 27.12.2025 22:18

Konya'nın Kulu ilçesinde aile içi kavga ihbarına gelen polislerin üzerine Abdülaziz M., isimli şahıs silahla ateş açtı ve daha sonra yangın çıkardı. Şüpheli kısa süre içerisinde etkisiz hale getirilirken, kullanılan silahın kurusıkı olduğu tespit edildi. Alevler ise ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Kulu ilçesi Yeni Mahalle 138620'nci Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Aile içi kavga ihbarına gelen polis ekiplerini gören Suriye uyruklu Abdülaziz M., iddiaya göre apartman kapısından önce tabancayla, daha sonra da av tüfeğiyle polis ekiplerine ateş açtı.

Bir süre sonra ise evin mutfağında yangın çıkaran şüpheliyi polis ekipleri etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. Abdülaziz M.'nin polis ekiplerine ateş açtığı tabancanın ise kurusıkı olduğu belirlendi.

Evde yapılan aramada av tüfeği, av tüfeğine ait fişekler; tabanca, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. Olayda yaralanan olmazken gözaltına alınan Abdülaziz M., Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

