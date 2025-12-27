Aile içi kavga ihbarına gelen polislerin üzerine ateş açıp yangın çıkardı!

Bir süre sonra ise evin mutfağında yangın çıkaran şüpheliyi polis ekipleri etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. Abdülaziz M.'nin polis ekiplerine ateş açtığı tabancanın ise kurusıkı olduğu belirlendi.