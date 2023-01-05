Aile içi şiddeti ayıran polis bacağından bıçaklandı

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2579 sokak üzerinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri aynı sokak üzerinde aile içi kavga olduğunu gördü. Ekip otomobilini sağa çekip kavgayı ayırmak için duran polis memurları duruma müdahale etti. İki polis memuru araçtan iner inmez Cengiz Meşe'nin önce taşla sonra bıçakla polise saldırdı.
BACAĞINDAN BIÇAKLADI
Polis ekipleri ile şahıs arasında bir sure arbede yaşandı. Polis saldırganı biber gazı ile etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek yere duştu. Bu sırada saldırgan elinde bulunan bıçak ile yere düsen polis memurunu sağ bacağından bıçakladı. Diğer polis ise şahsı silahını çekerek etkisiz hale getirmeye çalıştı. Cengiz Meşe akrabalarının da araya girmesi ile etkisiz hale getirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Saldırgan Cengiz Meşe gözaltına alındı. Suç aleti bıçağa el konuldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan şahıs olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı polis memuru Osman Aldemir ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay anı saldırgan şahsın polisi bıçakladığı anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde ihbar üzerine olay yerine gelen şahsın bir anda önce elinde bulunan bir cisimle polis arabasına saldırdığı, "Yine mi geldiniz, gelmeyin" dediği görüldü.