Aile içi şiddeti ayıran polis bacağından bıçaklandı

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Polis ekipleri ile şahıs arasında bir sure arbede yaşandı. Polis saldırganı biber gazı ile etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek yere duştu. Bu sırada saldırgan elinde bulunan bıçak ile yere düsen polis memurunu sağ bacağından bıçakladı. Diğer polis ise şahsı silahını çekerek etkisiz hale getirmeye çalıştı. Cengiz Meşe akrabalarının da araya girmesi ile etkisiz hale getirildi.