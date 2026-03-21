Aile içi tartışma faciayla bitti: 1 ölü

Bayram izni için Isparta'ya gelen polis memuru kardeşler Deniz A. ile Ömer A. arasında evde başlayıp araçta devam eden tartışma faciayla bitti. Vatan Mahallesi'ndeki olayda polis memuru Deniz A. tartışma sırasında silahı başına dayayınca babası Mustafa A. da beylik silahını çıkardı. Silahları birbirlerinden almak esterken yaşanan arbedede yaralanan Deniz A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan baba Mustafa A. tedavi altına alınırken, Ömer A. da hastanede gözetim altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.