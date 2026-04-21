Haberler Yaşam Haberleri Aile içi tartışma kanlı bitti: Kendisine terlik atan yeğenini bıçakladı!
Giriş Tarihi: 21.04.2026 17:48

Samsun’da yaşanan aile içi tartışmada yaşlı kadın, kendisine terlik atan yeğenini bıçaklayarak yaraladı. Yaşlı kadın, nöbetçi mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İHA
Olay, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.S (67) ile yeğeni S.Ş. (54) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında kadın, yeğenin kendisine attığı terliği kesti. Bu sırada S.Ş. adlı kadın, halası E.S.'ye saldırdı. Yaşlı kadın kendisine saldıran yeğenini bıçakla omzundan yaraladı. Şikayet üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan E.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

"KENDİMİ KORUMAK İSTERKEN YARALADIM"

E.S. ifadesinde, "Aramızda tartışma çıktı, bana terlik attı. Attığı terliği bıçakla kestim. Bana saldırdı. Kendimi korumak isterken omzundan bıçakla yaralandı" dedi.

Yaşlı kadın, nöbetçi mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

#SAMSUN #İLKADIM

