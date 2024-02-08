Aile katliamı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Abdulsamet Yayaşit (29), 6 yıl önce eşinden boşandı. O dönemde 1 yaşında olan oğlunu da yanına alan Abdulsamet Yayaşit, Hamitler Mahallesi'nde oturan ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Ancak bir süredir işsiz olan Abdulsamet Yayaşit, önceki akşam eve geldiğinde, babası Seyithan Yayaşit ile tartıştı.Büyüyen tartışmanın ardından evdeki tüfeği alan Abdulsamet Yayaşit, önce babası Seyithan Yayaşit'e, ardından da annesi Zozan Yayaşit'e (55), son olarak ise kendisine engel olmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit'e (25) ateş etti. Seyithan ve Zozan Yayaşit olay yerinde yaşamını yitirdi. Abdulsamet Yayaşit, yaralı halde kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit'i ise bıçakla boğazını keserek öldürdü.Vahşete Abdulsamet Yayaşit'in 7 yaşındaki oğlu da tanık oldu. Katliamdan sonra kaçmak isteyen saldırgan polis tarafından yakalanırken, şoka giren küçük çocuk ise koruma altına alındı. Polisteki ifadesinde, "Babam, özel hayatıma çok karıştığı için tartıştık" dediği öğrenilen katil zanlısı Abdulsamet Yayaşit, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.