Aile katliamının nedeni ‘nişan’ cinneti

İstanbul Avcılar'da önceki akşam yaşanan aile katliamıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararı altındayken eski eşi Damla Bakiler ile eski kayınvalidesi Nazan Bakiler'i öldürüp baldızını yaraladıktan sonra canına kıyan Haydar Duman'ın, ölmeden önce polis ekiplerince ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Çiftin 5 yıl önce boşandıkları ancak olaydan 1 ay önce eski eşinin biriyle nişanlanmasına kızan Duman ile eski eşi Bakiler'in tartıştığı öne sürüldü. Olay şöyle gelişti: Haydar Duman, boşandığı eşi Damla Bakiler'in (32) kızı ile birlikte kaldığı eski kayınvalidesinin evine gitti. Burada eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler (19) ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler (51) ile tartışan Haydar Duman, yanındaki tabanca ile anne ve kızları ile büyükanne H.D.'ye (74) ateş etti. Damla Bakiler, Selin Bakiler ve anneleri Nazan Deniz Bakiler kanlar içerisinde yere yığılırken Duman daha sonra bir yakınını arayarak kızını evden almasını istedi.

KANLAR İÇİNDE YATAN 4 KİŞİ

Polisin eve yaklaşmasına izin vermeyen Haydar Duman, telefonla çağırdığı yakınına küçük kızı teslim etti. Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen Duman, aynı silahla intihar etti. Evden silah sesi gelmesi üzerine içeri giren polis, kanlar içerisindeki 4 kişiyle karşılaştı.

"KIZIMA RAHAT VERMİYORDU"

Olayda eşini ve kızını kaybeden Hüseyin Bakiler, "Ayrılmışlardı. Kızıma rahat vermediği için uzaklaştırma aldırmıştık. Çocuğun eşyalarından birini almak için gelmiş. Küçük kızım vurulmuştu, hastaneye gönderdik onu" dedi. Damla Bakiler'in 1 ay önce birisiyle nişan yaptığı için Duman'ın öfkelendiği öne sürüldü.