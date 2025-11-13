Aile kavgası kanlı bitti: Kardeşlerini korumak için babasını bıçakladı!

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre A.S., geç saatlerde alkollü olarak eve gelip evde de alkol almaya devam etti. Evde taşkınlık yapmaya başlayan A.S.'yi sakinleştirmek isteyen 28 yıllık eşi H.S. başarısız olunca, şahıs oğlu D.S.'nin odasına gitti. Babasının bağırma sesiyle uyanan D.S. ile babası arasında tartışma çıktı. A.S., oğluna yumrukla saldırınca, D.S. de babasına karşılık verdi, araya anne H.S. ve diğer çocuklar girdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

A.S.'nin eşi ve kızlarına da saldırması üzerine, olaya müdahale eden 19 yaşındaki H.S., babasını sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan A.S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan üniversite öğrencisi H.S., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği genç kız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.