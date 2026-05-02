Aile sağlığı merkezinden sağlık malzemelerini çalan hırsız yakalandı
Giriş Tarihi: 2.05.2026 18:10

İstanbul Avcılar'da aile sağlığı merkezinden hırsızlık yapan C.S. isimli şüpheli kamera kayıtlarının incelenmesi sonrasında gözaltına alındı.

Aile Sağlığı Merkezi'nde hırsızlık olayı yaşandı. Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki Müzeyyen Erkul Aile Sağlığı Merkezinden 30 Nisan'da bazı sağlık malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı. Sağlık malzemelerinin çalınması ile ilgili polis tarafından Güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli C.S'yi (27) yakaladı. Aile Sağlığı Merkezi'ndeki sağlık malzemelerini çaldığı tespit edilen C.S. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
