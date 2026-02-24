Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Aile Yılı’nda 1,1 milyon vatandaşımız yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında doğurganlık hızının artırılması, evliliğin teşvik edilmesi, anne baba olma becerilerinin güçlendirilmesi gibi ülke genelinde birçok başlıkta eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Ailenin, toplumsal hayatta çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını aktaran Bakan Göktaş, ailelerin bu sorunlarla baş edebilmesi için çözüm üretme kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

'PROGRAMIN BAŞLANGICINDAN BU YANA 6,2 MİLYON KİŞİ EĞİTİM ALDI'

Göktaş, ailenin varlığını 'güçlü ve sağlıklı' şekilde sürdürebilmesi için insan merkezli ve koruyucu, önleyici yaklaşımın esas alındığı politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, aile bütünlüğünün ve evlilik kurumunun güçlendirilmesi konusunda eğitim, danışmanlık ve sosyal uyum gibi faaliyetler yürüttüklerini kaydetti.

Aile ve toplumu tehdit eden sorunları tespit ederek, toplumsal duyarlılığı geliştirici çalışmalar ortaya koyduklarını ve yetişkinlere yönelik eğitim programları uyguladıklarını bildiren Bakan Göktaş, "Aile Eğitim Programı aracılığıyla, ailelerin ve aileyi oluşturan bireylerin, yaşam boyu değişen rollerine, ilgilerine, gelişim dönemi görevlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmaya, aile içinde üstlendikleri rollerle ilgili becerilerini ve bilgilerini geliştirmeye, yaşam kalitesini zenginleştirmeye katkı sağlıyoruz. Aile kurumunun güçlendirilmesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla yürüttüğümüz AEP'ten '2025 Aile Yılı'nda 1,1 milyon vatandaşımız yararlandı. Programın başlangıcından yani 2013'ten bu yana ise 6,2 milyon kişi eğitim aldı" açıklamasında bulundu.

5 FARKLI ALANDAN OLUŞUYOR

Bakan Göktaş, AEP'in aile eğitimiyle ilgili temel ihtiyaçların dikkate alınarak 'Eğitim ve İletişim', 'Sağlık', 'Hukuk', 'İktisat' ve 'Medya' olmak üzere 5 farklı alandan ve 210 konudan oluştuğunu, içeriklerinin ve yöntemlerinin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda güncellendiği bilgisini paylaştı.

Program kapsamında eğitim ve iletişim alanındaki modüllerle, ailelere yaşamın farklı dönemlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar ve bu sorunlarla baş etme yöntemlerine ilişkin eğitimler verildiğini açıklayan Göktaş, "Medya alanındaki modüllerle, dijitalleşmenin aile yapısı üzerindeki etkileri, çocuklar ve gençlerin karşılaşabileceği riskler ile güvenli dijital ortamların oluşturulmasına yönelik bilgilendirme yapılıyor. Hukuk alanındaki modüllerle, aile hukukuna ilişkin aile bireylerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Sağlık alanındaki modüllerle, sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma, sağlık okuryazarlığı ve bağımlılıkla mücadele gibi konularda farkındalık oluşturuluyor. İktisat alanındaki modüllerle ise ailelerin mevcut kaynaklarını verimli kullanmaları ve aile bütçesinin sürdürülebilir şekilde yönetilmesine yönelik bilgilendirme yapılıyor" dedi.

ÜCRETSİZ YARARLANILIYOR

AEP'in, aileyi daha bütüncül ele aldığını ifade eden Bakan Göktaş, programda farklı modülleri içerisinde çocuk gelişimi, etkili ve yetkin anne baba olmak, evlilik hayatı, aile içi iletişimin temel unsurları, okul aile ilişkileri ve değerlerin edinilmesinde ailenin rolü gibi aile hayatına dair pek çok başlığa da yer verildiğini ve Aile Eğitim Programı'ndan vatandaşların, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla ücretsiz yararlanabildiğini ifade etti.