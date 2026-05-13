Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Devletimiz her zaman ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında

Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde hayata geçirilen Nefes Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımı ile Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Turgut Özal Caddesinde gerçekleştirilen açılış töreni ile hizmet vermeye başladı.

Törenin ardından merkezi gezen Bakan Göktaş, merkezde yürütülecek çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Açılış törenine kurum yetkilileri, bakım merkezi çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Yeni hizmete alınan Nefes Merkezi'nde ailelerin engelli çocuklarının 30 gün süreyle tesiste misafir edileceği belirtildi. Özellikle yatağa bağımlı bireylere bakan ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla kurulan tesiste çeşitli atölye ve sosyal faaliyetlerin de gerçekleştirileceği aktarıldı.

"24 YILDA ENGELLİLERE YÖNELİK PEK ÇOK HİZMETİ HAYATA GEÇİRDİK"

Törende konuşan Bakan Göktaş, "Bu hafta Engelliler Haftasını kutluyoruz. Dolayısıyla bizler de Türkiye genelinde özellikle son 24 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engellilere yönelik pek çok hizmeti hayata geçirdik. İstihdamdan hayata katılıma, evde bakım yardımından günlük yaşam becerilerini güçlendirmeye yönelik Gündüzlü Yaşam Merkezlerimizi oldukça güçlendirdik. Gerek kurum bakımı, gerek gündüzlü bakım merkezleri ve gerekse eğitim odaklı da pek çok çalışmayı son 24 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdik" dedi.





Bakan Göktaş konuşmasının devamında, "Bugün de gerçekten çok kıymetli bir çalışmayı hayata geçirmiş olduk. İstanbul'da, Beylikdüzümüzde Gündüzlü Yaşam Merkezimiz vardı. Aynı zamanda burada da özellikle evde bakım yardımından faydalanan ailelerimiz, evinde yatağa bağımlı olan hastasına bakan ailelerimizden veya yatağa bağımlı engellisine bakan ailelerimizden, otizmli ailelerimizden, devlet desteğini her türlü alan ailelerimizin pek çok taleplerinden bir tanesi de özellikle geçici dönemlerde çocuklarını bırakabilecekleri yatılı kuruluşlardır. Nefes Merkezimizle de ailelerimizin özellikle belli ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmelerinin önüne geçilmesi için çocuklarımızı 30 güne kadar yatılı olarak bırakabilecekleri, hem de atölye faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri çok güzel bir merkezi hayata geçirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"ENGELLİLERE YÖNELİK HER HİZMETİMİZİ DE İYİLEŞTİREREK DEVAM ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Göktaş, "İnşallah bundan sonra da İstanbul'da yaşayan her bir ailemiz çocuklarını güvenle emanet edebilecekler. Zaman zaman memleketine gitmeleri gerekiyor, günübirlik bırakmaları gerekiyor çocuklarını. Diğer yandan kendi ameliyatları olabiliyor, kendi hastalık durumları olabiliyor. O zamanlarda da yine devletimizin sunduğu çok güzel bir hizmeti hayata geçirmiş olduk. Ben buradan tekrar bütün engelli ailelerimize, engellilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de, yarın da her zaman ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında. Engellilere yönelik her hizmetimizi de iyileştirerek devam etmeyi sürdüreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

