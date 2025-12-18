Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı devam ediyor! Başvurular nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Kamuya personel alımı bekleyenler için önemli bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3 bin kişilik personel alımına dair ilan Resmi Gazete'de yer aldı. Kararın yayımlanmasının ardından gözler başvuru takvimi ve başvuru sürecine çevrildi. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa 3 bin yeni personel alınacağı müjdesini vermişti. Personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 3 bin personel alımı yapılacak.
Başvurular, 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.
İşte, başvuru ekranı;
Başvuru işlemleri, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden yapılabilecek.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)
b) Adayların mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sistemine otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adaylar diplomalarını beyan etmek zorunda olup; onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak Kariyer Kapısı sistemine yüklemeleri gerekmektedir. (Kariyer Kapısı Aday Kullanım Kılavuzunu inceleyerek başvurunuzda diplomanızı nasıl beyan edebileceğinizi görüntüleyebilirsiniz.)
Manuel olarak yüklenecek mezuniyet belgelerinin önlü/arkalı, onaylı, okunaklı ve tamamının görünür olması gerekmektedir. Belirtilen şekilde yüklemenin yapılması adayın sorumluluğundadır. Okunaklı olmayan ve ilgili alana yüklenmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine "Denklik Gösterir Belgelerini" yüklemeleri gerekmektedir. Denklik Gösterir Belge alanına yüklenen diğer evraklar dikkate alınmayacaktır.
ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.
d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.
e) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri, kaydettikten sonra "Aday Başvuru Bilgileri" formunu yazdırmaları gerekmektedir.