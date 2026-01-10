Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 3 bin personel alımında!

Kamuya atanma hayali kuran adaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarını yakından takip ediyor. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 3.000 personel alınacağını açıklamış, başvuru süreci ise geçtiğimiz ay sona ermişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından süreç sonuç aşamasına geldi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çeşitli hizmet alanlarında istihdam edilmek üzere yapılacak 3 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin başvurular için belirlenen takvim tamamlandı. 15–26 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan başvurularla süreç resmî olarak sona erdi. Bundan sonraki aşamada değerlendirme ve sonuç duyurularına yönelik gelişmeler adaylar tarafından yakından takip ediliyor.
AİLE VE SOSYAL BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrilirken, değerlendirme işlemlerinin yaklaşık 2–3 hafta sürmesi bekleniyor. Sonuçların ocak ayının ikinci haftasından itibaren ilan edilmesi öngörülüyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek ve bunun dışında ayrıca bireysel tebligat yapılmayacak. Bu nedenle duyuruların düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor.