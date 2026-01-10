Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 3 bin personel alımında!

Kamuya atanma hayali kuran adaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarını yakından takip ediyor. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 3.000 personel alınacağını açıklamış, başvuru süreci ise geçtiğimiz ay sona ermişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından süreç sonuç aşamasına geldi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...